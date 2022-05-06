العثور على عبوتين ناسفتين داخل المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه تم العثور على ما يشبه العبوات ناسفة داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأفادت القناة بأن خبراء متفجرات بقوات الاحتلال الإسرائيلي انتقلت إلى المسجد الأقصى.

وأشارت القناة إلى أنه وخلال تفتيش اعتيادي للقوات الإسرائيلية دخلوا للمسجد القبلي وفتشوا داخله وعثروا على "كوعين".

ولفتت إلى أن أفراد الشرطة كانوا في حالة توتر شديد واتصلوا فوراً بخبير متفجرات، الذي انتقل إلى المسجد.

وكان نحو 600 مستوطن يهودي قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى برفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، تلبية لدعوات "منظمة الهيكل الاستيطانية" للاحتفال بالذكرى الـ 74 لما يسمى بـ "تأسيس إسرائيل".

ويأتي هذا الاقتحام إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود على مدار الأسبوعين الماضيين.