كارين جان بيار.. أول امرأة سوداء ناطقة باسم البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب.

وستحل جان-بيار اعتبارا من 13 أيار محلّ جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأميركية.

وُلِدت جان بيير في مدينة فور دو فرانس بمارتينيك لأبوين من هايتي، ونشأت منذ الخامسة من عمرها في كوينز فيليدج، بمدينة نيويورك، وهي الكبرى من بين ثلاثة أشقاء.

عملت والدتها كمساعدة صحية منزلية، بينما كان والدها يعمل سائق تاكسي.

نظرًا لأن كلا الوالدين يعملان معظم أيام الأسبوع، غالبًا ما كانت جان بيير مسؤولة عن رعاية أشقائها الصغار.

تخرجت جان بيير من معهد نيويورك للتكنولوجيا وحصلت على شهادة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في عام 2003، حيث عملت في “الحكومة الطلابية” وقررت متابعة العمل في السلك الدبلوماسي.