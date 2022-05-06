شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة العفو الرئاسي: اللجنة قائمة على إرادة الرئيس السيسي بعودة الشباب لحياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي قائمة على فلسفة رئاسية تكمن في إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يعود الشباب لحياته بشكل طبيعي ويندمج في المجتمع.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن اللجنة وهي أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب في عام 2016، قامت على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في القضايا المتعلقة بالتظاهر والتجمهر بشكل سلمي.

وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي استقبلت طلبات عديدة عبر كافة وسائل التواصل فور إعلان الرئيس السيسي إعادة تفعيل اللجنة، مضيفا أن تفعيل عمل اللجنة يأتي من دعم القيادة السياسية للشباب.