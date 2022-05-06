شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسي: تفعيل عمل اللجنة يوم إفطار الأسرة المصرية وأطلقنا استمارة التسجيل من يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العوضي المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن تفاصيل لجنة العفو الرئاسي، موضحا أن اللجنة تم تفعيل عملها يوم إفطار الاسرة المصرية الموافق 25 رمضان المنقضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن اللجنة بمجرد تفعيلها اجتمعت يوم وقفة عيد الفطر السبت الماضي، ومن ثم وضعت مجموعة من الآليات السريعة للتواصل معها، حيث أطلقت استمارة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب في ثاني أيام العيد، وفتح الباب لتلقي طلبات العفو من خلال إرساله كتابيا إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أو بمجلس الشيوخ أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح طارق العوضي، أن المعيار الأساسي هو أن كل من ثبت إدانته في جرائم عنف أو التحريض عليها لا تخضع الطلبات لمعايير لجنة العفو الرئاسي.

وذكر طارق العوضي المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الإفراج عن المحبوسين يغلق الباب على المتاجرة في هذا الملف سياسيا بالخارج.