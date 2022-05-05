شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى جورجيا تحذر السعوديين من حالات سرقة متكررة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي، لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف من قبل أطفال بداعي التسول.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها الرسمية في "تويتر": إنه تجنبا للوقوع في مثل هذه الحالات، ننبه المواطنين القادمين إلى جورجيا، بتجنب الخروج بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات".

كما نبهت بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء، داعية المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة لطلب المساعدة.