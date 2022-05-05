شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجي يدين السماح للمتطرفين اقتحام المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف

دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات سماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مما يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف في هذا الشأن.

وشدّد الأمين العام على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات الغير شرعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة وقائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.