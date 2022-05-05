إسرائيل: بوتين اعتذر لبينت عن تصريح لافروف بشأن هتلر

05 مايو , 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الدولة العبرية نفتالي بينت اليوم (الخميس)، اعتذاره عن التصريح الذي أدلى به وزير خارجيته سيرغي لافروف وقال فيه إنّ لأدولف هتلر «دماً يهودياً»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنّ «رئيس الوزراء قبِل اعتذار الرئيس بوتين عن تصريح لافروف وشكره على توضيح موقفه بشأن الشعب اليهودي وذكرى المحرقة».
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