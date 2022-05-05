العراق: وفاة واحدة وأكثر من 5 آلاف حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

سجلت وفاة واحدة وأكثر من 5 آلاف حالة اختناق في العراق اليوم (الخميس) بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط البلاد وجنوبها، بحسب إحصائية أعلنتها وزارة الصحة، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

غطّى الغبار سبع محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، هي العاصمة بغداد، ومحافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين وديالى، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطّي منازلهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان: «حتّى الآن على الأقل سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد»، مضيفاً: «أستطيع أن أقول إننا استقبلنا ما لا يقل عن 5 آلاف حالة اختناق حتى الآن».

وأشار المتحدّث إلى أن «هذه الإحصائية غير نهائية»، وهي قابلة للارتفاع. لكنه لفت إلى أن «الغالبية العظمى من الحالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر الطوارئ بعد تلقي العلاج».

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.

أما النجف، فسجلت «أكثر من 600 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية»، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلاً عن 378 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط البلاد، وفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء العراقية.

أما في كربلاء الواقعة في الوسط، فقد سجلت 748 حالة، كما أفاد صفاء البدن رئيس قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة كربلاء، بينها حالتان حرجتان.

ودعت وزارة الصحة العراقية السكان الذين يعانون مشاكل تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم أو وضع كمامة إذا اضطروا للخروج.