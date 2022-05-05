الكرملين: الممرات الإنسانية مفتوحة لإجلاء المدنيين بمصنع آزوفستال

موسكو: أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ماريوبول الأوكراني الإستراتيجي.

وقال بيسكوف للصحافيين "الممرات تعمل اليوم"، مضيفاً أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع.

ورداً على سؤال عما قاله مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية اقتحمت المجمع الذي يضم المصنع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً بعدم اقتحام المصنع.

وألغى بوتين خططاً لشن هجوم على المصنع الشهر الماضي وطلب من وزير الدفاع محاصرته بدلاً من ذلك.

وقال بيسكوف للصحافيين أيضاً أن "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".