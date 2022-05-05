05 مايو , 2022
موسكو: أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ماريوبول الأوكراني الإستراتيجي.
وقال بيسكوف للصحافيين "الممرات تعمل اليوم"، مضيفاً أن القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع.
ورداً على سؤال عما قاله مسؤول أوكراني كبير إن القوات الروسية اقتحمت المجمع الذي يضم المصنع، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً بعدم اقتحام المصنع.
وألغى بوتين خططاً لشن هجوم على المصنع الشهر الماضي وطلب من وزير الدفاع محاصرته بدلاً من ذلك.
وقال بيسكوف للصحافيين أيضاً أن "إضافة إلى تدفق الأسلحة التي ترسلها هذه الدول إلى أوكرانيا، فإن كل تلك الإجراءات لا تسهم في استكمال سريع للعملية".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: الممرات الإنسانية مفتوحة لإجلاء المدنيين بمصنع آزوفستال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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