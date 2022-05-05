05 مايو , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الجيش الروسي لا يزال «مستعداً» لتأمين إجلاء «آمن» للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.
ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن «الجيش الروسي لا يزال مستعداً لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن».
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: الجيش الروسي «لا يزال مستعداً» لتأمين إجلاء آمن للمدنيين من آزوفستال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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