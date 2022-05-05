بوتين: الجيش الروسي «لا يزال مستعداً» لتأمين إجلاء آمن للمدنيين من آزوفستال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الجيش الروسي لا يزال «مستعداً» لتأمين إجلاء «آمن» للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن «الجيش الروسي لا يزال مستعداً لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن».