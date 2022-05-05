أحرّ التعازي والمواساة للزميلة عالية منصور

05 مايو , 2022 وفاة والد الزميلة عالية منصور تتقدم أسرة «المجلة» بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى الزميلة عالية منصور في وفاة والدها المحامي محمود علي أفندي منصور. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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