'ديربي بغداد' ينتهي بفوز الجوية على الطلبة

تمكن فريق القوة الجوية من الفوز على نظيره الطلبة في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب الشعب الدولي.

وسجل القوة الجوية هدفين من خلال محمد جواد بهدف بالخطأ واحمد كوني، بينما سجل الطلبة هدفه الوحيد عبر حمود مشعان. ورفع الجوية رصيده من النقاط الى 51 في المركز الرابع، بينما استمر الطلبة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.