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'ديربي بغداد' ينتهي بفوز الجوية على الطلبة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-05 | 22:51

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تمكن فريق القوة الجوية من الفوز على نظيره الطلبة في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب الشعب الدولي.

وسجل القوة الجوية هدفين من خلال محمد جواد بهدف بالخطأ واحمد كوني، بينما سجل الطلبة هدفه الوحيد عبر حمود مشعان.

 

ورفع الجوية رصيده من النقاط الى 51 في المركز الرابع، بينما استمر الطلبة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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