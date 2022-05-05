البيشمركة تعلن صد هجوم 'إرهابي' في التون كوبري

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قوات البيشمركة، الخميس، عن صد هجوم "إرهابي" في التون كوبري بمحافظة كركوك.

وقالت البيشمركة في بيان، إنه "في تمام الساعة ٢٠١٠ يوم الخميس المصادف ٥ ايار ٢٠٢٢ قام الارهابيون بشن هجوم بواسطة اسلحة القناصة على موقع تابع للواء ١٠ مشاة للقوات البيشمركة ضمن حدود محور جنوب قضاء بردي (التون كوبري)".



وأضاف البيان أن "قوات البيشمركة خرجت سالمة من هذا الهجوم بدون ان تتكبد اية خسائر بالأرواح او اية اصابات"، مشيرا الى أن "قوات البيشمركة ردت على الهجوم الارهابي وقامت بملاحقتهم".