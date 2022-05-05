اليابان تحذّر.. “أزمة أوكرانيا قد تتمدد الى شرق آسيا”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 4 دقائق

حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس من أن غزو أوكرانيا يمكن أن يتكرر في شرق آسيا إذا لم توحد القوى الرئيسية الصف، قائلا إنه يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف كيشيدا، الذي كان يتحدث في لندن عبر مترجم بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الوقت قد حان لدول مجموعة السبع لتعزيز وحدتها.

وقال “إن التعاون بين الدول التي تشترك في القيم العالمية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب أن نتعاون مع حلفائنا والدول التي تشاركنا التفكير ذاته، ولا نتسامح أبدا مع محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخاصة في شرق آسيا”.

ورفعت تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، مستوى التأهب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، خوفا من احتمال قيام بكين بخطوة مماثلة في الجزيرة، على الرغم من أنها لم تذكر أي مؤشر على أن مثل هذه الخطوة أصبحت وشيكة.

وكان كيشيدا، قد أعلن، من بريطانيا، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلاً إن العدوان الروسي ليس مجرد مشكلة أوروبية.

وكشف كيشيدا أنه سيتم إضافة 140 فردًا إلى قائمة تجميد الأصول.

كما ستوسع اليابان نطاق حظر التصدير إلى الشركات العسكرية الروسية.