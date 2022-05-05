الأمم المتحدة تعلن حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء حرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء حرب أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

وسجلت المفوضية 3280 وفاة وإصابة 3451 آخرين في صفوف المدنيين الأوكرانيين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت أنه من بين القتلى 1183 رجلاً و 749 امرأة و 72 فتاة و 86 فتى و 73 طفلاً و 1117 بالغًا، لا يزال جنسهم مجهولاً.

كما أصيب 447 رجلاً و 347 امرأة و 74 فتاة و 85 فتى و 169 طفلاً و 2329 بالغا مجهولي الجنس.

رئيسة المجلس الإقليمي لمدينة “ميكولايف” الأوكرانية حنا زمازييفا، قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن 15 شخصا على الأقل قد أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة “ميكولايف” جنوبي البلاد، وذلك جراء قصف روسي.

وأضافت زمازييفا – حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية – أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات الإقليمية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في منشور لها على تطبيق تليجرام.

وبحسب زمازييفا، يبلغ حاليا عدد المدنيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية جراء الإصابات التي لحقت بهم بسبب الهجمات الروسية في منطقة “ميكولايف” 157 شخصا.