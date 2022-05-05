الناتو سيعزز وجوده في بحر البلطيق في حال انضمام السويد للحلف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 6:20 مساءً

نقلت الإذاعة العامة السويدية (إس.في.تي) عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قوله اليوم الخميس إن الحلف سيزيد وجوده حول حدود السويد وفي بحر البلطيق أثناء تقديم السويد طلبا للانضمام للحلف وبحث الطلب.

وظلت السويد وجارتها فنلندا خارج حلف الأطلسي أثناء فترة الحرب الباردة، لكن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وغزو أوكرانيا دفع الدولتين لإعادة التفكير في سياساتهما الأمنية، مع تزايد احتمال حصولهما على عضوية الحلف.

ويسعى البلدان للحصول على ضمانات عسكرية للحماية أثناء بحث طلب الانضمام للحلف الذي قد يستغرق ما يصل إلى عام حتى توافق عليه جميع الدول الأعضاء.

وقال ستولتنبرج للإذاعة السويدية “أنا مقتنع بأننا سنجد حلولا للضمانات الأمنية التي تحتاجها السويد في الفترة الانتقالية”.

وأضاف “من اللحظة التي تقدم فيها السويد طلبا ويقول حلف الأطلسي أنه يريد انضمامها سيكون هناك التزام قوي للغاية من جانب الحلف بالقدرة على حماية أمن السويد”. وتابع أن ذلك يشمل زيادة الوجود حول السويد وفي بحر البلطيق.

كانت موسكو قد حذرت السويد وفنلندا من “عواقب وخيمة” وهددت بنشر أسلحة نووية وصواريخ فرط صوتية في جيب كاليننجراد في أوروبا إذا انضمت الدولتان للحلف.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليند في واشنطن أمس الأربعاء إن بلادها تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم أثناء فترة تقديمها طلبا للانضمام لحلف الأطلسي.

ومن المتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا قرارا هذا الشهر بشأن ما إذا كانتا ستطلبان الانضمام لحلف الأطلسي.