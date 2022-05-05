شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتجه للموافقة على لقاحات أوميكرون في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) اليوم الخميس، حصول اللقاحات التي تستهدف تحديدا متغير أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار من فيروس كورونا على موافقة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وقال ماركو كافاليري مدير استراتيجية اللقاحات في (إيما) في مؤتمر صحفي عقدته الوكالة في أمستردام، إن اللقاحات التي تطورها شركتا موديرنا الأمريكية وبيونتيك الألمانية لديها فرصة أفضل .

وأضاف كافاليري أنه تجري حاليا التجارب السريرية اللازمة، وأن (إيما) تقوم أيضا بمراجعة التقدم الذي أحرزته شركات تصنيع اللقاحات الأخرى.

وناشد كافاليري غير الملقحين بحماية أنفسهم من الإصابة بكوفيد19- من خلال الحصول على اللقاحات المعنية قبل حلول فصلي الخريف والشتاء الأوروبيين.