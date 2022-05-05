ماكرون يغير اسم حزبه

وقالت وسائل إعلام فرنسية أن "حزب "الجمهورية إلى الأمام" قرر تغير تسميته، حيث قال الحزب "اليوم نبدأ حركة لإعادة بناء " La République en Marche " لكي نتمكن من مواصلة توسيع هذه الحركة السياسية التي أنشأها رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون منذ ما يزيد قليلا عن ست سنوات".وأضاف أن "الحزب سيكون شعبيا لاتخاذ خيار التنوير على الدوام ضد الظلامية"، مشددا على أن "هذا الحزب "سيكون منفتحا على المواطنين والمسؤولين المنتخبين والمسؤولين المحليين المنتخبين أينما كانوا".

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن "هذا الاسم الجديد سيسمح لإيمانويل ماكرون بإقناع الفرنسيين بأن فترته الثانية ستكون مختلفة عن الأولى والذي كان قد وعد في 24 نيسان، مساء انتصاره، بأنها ستكون "حقبة جديدة"، مبينة أن الحقبة الجديدة لن تكون استمرارية لفترة الخمس سنوات الماضية".

