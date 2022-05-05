شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ لمتابعة التشغيل والاطمئنان على جودة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى لمتابعة انتظام حركة التشغيل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين فى ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ مع بداية الموسم الصيفي.

وخلال جولته تفقد وزير الطيران المدنى صالات السفر والوصول الدولى والداخلى وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة والأسواق الحرة والكافتريات والحجر الصحى والجمارك وبرج المراقبة الجوية وغرفة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج، مشيداً بالإجراءات الأمنية المطبقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بكل دقة.

وهنأ الطيار محمد منار العاملين بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً لهم الشكرعلي الجهد الكبير الذى يبذلونه والتواجد الفعال كل فى موقعه خلال هذه الفترة، كما وجه التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على الأداء المتميز والمجهود الكبير المبذول لتطبيق الإجراءات الأمنية بكل دقة في المطار.. وكذلك رجال الجمارك على جهودهم الكبيرة.

ووجه وزير الطيران خلال جولته بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، والعمل على تيسير إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر، مشيداً بالالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية.

رافق الوزير فى الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلاموكان فى استقبالهما اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ.