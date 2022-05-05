شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى يعلن إعادة تشغيل المخبز الآلى بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إعادة تشغيل المخبز الآلي بمنشأة القناطر لتوفير رغيف الخبز المدعم لأهالي الدائرة، وذلك بعد المعاينة مع وزارة التموين والشركة القابضة للمخابز والمتابعة المستمرة على مدار شهور مضت.

ووجه النائب أحمد رمزى الشكر للنائبة نشوى الشريف على تعاونها ومتابعتها المستمرة معنا.

وكان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم من قبل بطلب إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للموافقة على التماس أهالى دائرة منشأة القناطر والقرى التابعة لها بمحافظة الجيزة لتوفير وتشغيل خطوط اتوبيسات نقل جماعى يربط بينهم وبين المحطات الرئيسية.

وقال النائب أحمد رمزى إنه إيماء إلى الطلب المقدم إلى وزير النقل والمواصلات بخصوص توفير وسائل نقل جماعى بالخطوط التالية:

١- منشأة القناطر- القيراطين - طناش- الدائرى - جامعة القاهرة - الجيزة

٢- منشأة القناطر - القيراطين - طناش- الوراق كورنيش النيل - مطبعة إمبابة - الكيت كات - الجيزة

٣- منشأة القناطر - القيراطين - طناش- الوراق كورنيش النيل - كوبرى اكتوبر - التحرير- رمسيس

٤- منشأة القناطر- نكلا - الصليبه- المحور

فقد وافق جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بإدراج الخطوط المذكورة ضمن كراسة الشروط التى سيتم طرحها والإعلان عنها بالجرائد الرسمية.