شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة فى مواجهة النواب الثلاثاء بدلا من وزير التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النواب، تاجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة لوزير التنمية المحلية والتى كان مقرر لها جلسة الثلاثاء القادم نظرا لسفر الوزير المفاجئ خارج البلاد الأسبوع القادم.

كما قررالمجلس تخصيص الجلسة، يوم الثلاثاء لمواجهة الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان باكثر من 135 أداة رقابية.

وتشمل المواجهة 79 طلب إحاطة وسؤالا و3 طلبات مناقشة عن سؤء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشات الطبية ونقص الاجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم بالإضافة إلى 9 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة وسؤال عن تطبيق منظومة التامين الصحى وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن دور وزارة الصحة فى الحد من الزيادة السكانية وغياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وتكليف الأطباء والصيادلة وعن نراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.