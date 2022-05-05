بولندا تعلن جمع اكثر من ستة مليارات يورو لأوكرانيا

وقال ماتيوس مورافيسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية ماغدالينا اندرسون: "خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا".وأضاف: "حين تجلب روسيا الموت، على بلدان العالم الحر أن تقدم مساعدتها، وأعتقد أن هذا المؤتمر هنا في وارسو أظهر قسطا كبيرا من التضامن بيننا".

وخلال المؤتمر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، "تقديم مساعدة للنازحين داخل أوكرانيا بقيمة مئتي مليون يورو".

وقالت: "اليوم، اجتمعنا لغرض واضح: "دعم شعب أوكرانيا الشجاع والذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته".

وأضافت فون دير لايين: "اليوم، لبى الاتحاد الأوروبي النداء مجددا لدعم أوكرانيا، باسم المفوضية الأوروبية، أتعهد بدفع مئتي مليون يورو لأوكرانيا".

