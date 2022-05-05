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أنس الجابر تتأهل الى نهائي بطولة مدريد للتنس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-05 | 16:37

أنس الجابر تتأهل الى نهائي بطولة مدريد للتنس

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تأهلت التونسية أُنس جابر، اليوم الخميس، إلى المباراة النهائي لبطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بفوزها بمجموعتين دون رد على الروسية يكاتيرينا ألكسندروفا في نصف نهائي المسابقة.
وحسمت النجمة التونسية المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين بسهولة، بواقع: 6-2 و6-3، خلال 58 دقيقة، لتتأهل إلى أول نهائي بطولة ماسترز في مسيرتها الاحترافية.

وستلاقي جابر في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائزة من المواجهة النصف النهائية الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأمريكية جيسيكا بيغولا والسويسرية جيل تيخمان.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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