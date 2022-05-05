حكومة نينوى تصدر توجيهات جديدة بعد تسجيل اول حالة بالحمى النزفية

وقال روژبياني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد تسجيل أول إصابة لامرأة في الموصل بمرض الحمى النزفية، نحذر أهالي المدينة بعدم التعامل مع الجزارين غير الملتزمين بالإجراءات الصحية".

كما وجه النائب الاول للمحافظ "الاجهزة الرقابية والامنية بغلق محلات الجزارة التي تبيع اللحوم غير المختومة والتي لا تتعامل مع المسالخ الرسمية وذلك للحد من هذا المرض الذي ينذر بكارثة".