على خطى فيسبوك... واتساب يطلق ميزة التفاعلات على الرسائل

وتضمّ هذه الميزة 6 خيارات من الرموز التعبيرية. ولن يقتصر الأمر على هذه الرموز ، إذ سيتم إضافة زر علامة «زائد +» جديد في شريط رد الفعل، وبعد الضغط عليه، يكون المستخدم قادرًا على الرد على الرسالة عن طريق اختيار رمزًا تعبيريًا مختلفًا.

أعلن زوكربرغ على حسابه الخاص عبر فيسبوك أن " ردود الفعل بـ واتساب تبدأ في الظهور اليوم".

وكانت شركة واتساب قد أعلنت عن توفر ميزة "ردود الفعل" في الدردشات منذ فترة، واليوم، أعلن "مارك زوكربيرج" عن إطلاق الميزة بشكل رسمي لجميع مستخدمي الإصدار المستقر من تطبيق الدردشة على مستوى العالم.

من جهة أخرى، يستعد واتساب لتمكين مستخدمي أجهزة "أندرويد" من تشغيل الحساب نفسه على أكثر من هاتف واحد في الوقت ذاته وهي ميزة لطالما انتظرها هؤلاء.

