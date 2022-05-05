تعرفونه جيّدًا... هذا الوباء يهدّد حياتكم!

وفي التفاصيل، نبّه المكتب الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية من زيادات مستمرة في معدل زيادة الوزن والسمنة بالمنطقة الأوروبية التابعة للمنظمة.

ولفت إلى أن انتشار السمنة بين البالغين أعلى في جميع أنحاء القارة من أي منطقة أخرى في العالم، باستثناء الأميركيتين.



هذا وحذّر من أن السمنة من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة وهي مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز كلوغ خلال تفشي جائحة كورونا، تبيّن التأثير الحقيقي لوباء السمنة إذ كان المصابون بالبدانة أكثر عرضة للمعاناة من نتائج حادة للجائحة بما في ذلك دخول وحدة العناية المركزة والوفاة.

