أوكرانيا: نستعد لهجوم مضاد ضد روسيا ونحتاج لمزيد من الأسحلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت الرئاسة الأوكرانية استعداد البلاد “لهجوم مضاد ضد روسيا إذا وفر الغرب لنا كمية أسلحة كبيرة”. وأضافت الرئاسة الأوكرانية: “نحتاج لأسلحة تكفي لعدة ألوية لتنفيذ هجوم مضاد في نهاية يونيو”

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في تويتر “بنقرة واحدة يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنا عن منصة “يونايتد 24”. وأضاف “كل تبرع مهم للنصر”.

المفوضية الأوروبية تعلن منح 200 مليون يورو أخرى لأوكرانيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر تويتر، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن “معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم”.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال اليوم الخميس إن بلاده تلقت أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر للمانحين في وارسو بمشاركة قادة بولندا والسويد ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وشكر شميهال المشاركين على دعمهم الثابت لأوكرانيا طوال الحرب.