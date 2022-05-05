أمريكا.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب في الأجور.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19 ألفا إلى 200 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 أبريل نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 182 ألف طلب.

وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200 ألف منذ منتصف فبراير شباط وسط طلب قوي على العمال.

الاحتياطي الأميركي يرفع أسعار الفائدة

وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، في أول زيادة منذ عام 2018.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأميركي إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمئة حتى نهاية 2024 .

كما توقع أن يبلغ التضخم 4.3 بالمئة في 2022، و2.7 بالمئة في 2023، و2.3 بالمئة في 2024.

وقال إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر والبالغة 4.0 بالمئة.

وتوقع محلس الاحتياطي الاتحادي أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة هذا العام وأن يبقي عند هذا المستوى العام القادم، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6 بالمئة في 2024 .