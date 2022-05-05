رئيس وزراء أوكرانيا: تلقينا أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال اليوم الخميس إن بلاده تلقت أكثر من 12 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات مالية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

جاء ذلك خلال مؤتمر للمانحين في وارسو بمشاركة قادة بولندا والسويد ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وشكر شميهال المشاركين على دعمهم الثابت لأوكرانيا طوال الحرب.

سخاء أميركي

تتصدر الولايات المتحدة الأميركية الدول الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، إذ بلغ حجم هذه المساعدات 13.6 مليار دولار، منها ما هو عسكري ومنها ما هو إنساني.

ووصلت المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأميركية إلى أوكرانيا لأكثر من 3.5 مليارات دولار، عبارة عن أسلحة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس التوقيع على حزمة مساعدات جديدة تفوق 13 مليار دولار.

ولعل أهم دعم عسكري تتلقاه أوكرانيا من الولايات المتحدة هو حصولها على صواريخ “جافلين” وصواريخ “ستينغر”، وهما منظومتان للدفاع الجوي أكد الجيش الأوكراني فعاليتهما في الحرب الدائرة.

وتضم أحدث حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا “العشرات” من مدافع “هاوتزر” (howitzers)، وهو نوع من المدفعية التي تطلق قذائف على أهداف في مسارات عالية بالإضافة إلى 144 ألف طلقة من الذخيرة المدفعية وطائرات بدون طيار تكتيكية.

كما منحت الولايات المتحدة عددا من المدرعات وأنظمة الرادار والمروحيات السوفياتية الصنع، التي كانت في السابق في أفغانستان، إضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة “الانتحارية”.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية، فهناك ميزانية قيمتها 3 مليارات دولار مخصصة فقط لتقديم الدعم الاستخباراتي وتوزيع الجنود الأميركيين في عدد من الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا لتقديم الاستشارة العسكرية والتدريب لجنود الجيش الأوكراني.

أما بقية المساعدات والبالغ قيمتها 6.9 مليارات دولار، فهي موزعة على الإغاثات الإنسانية من أغذية ومعدات طبية وتعويضات للشركات الأوكرانية، وتكاليف استقبال اللاجئين الأوكرانيين.