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حكيمي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-05 | 15:24

حكيمي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

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أكد الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، أن المغربي أشرف حكيمي سيبقى مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونقل رومانو عن أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي قوله في تصريح صحفي: "أشرف حكيمي سعيد في نادي باريس سان جيرمان ولديه أربعة مواسم متبقية في عقده، أشرف ما زال صغيرا ويرغب في التطور في النادي الباريسي".

يذكر أن حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من انتر ميلان الإيطالي.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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