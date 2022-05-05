الصحة العالمية تحصي وفيات كورونا خلال عامي 2020 و2021

وقالت المنظمة في تقرير ان "تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية تظهر أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كوفيد-19 بين 1 كانون الثاني 2020 و31 كانون الاول 2021 كان نحو 14.9 مليوناً "ضمن نطاق 13.3 إلى 16.6 مليوناً".واضافت ان "هذه التقديرات تشمل من توفوا بسبب فيروس كورونا أو بسبب تأثيره على النظم الصحية المكتظة خلال العامين الماضيين".

وواشارت المنظمة الى ان "هذه التقديرات تشمل ، على سبيل المثال، الأشخاص المصابين بالسرطان والذين كانوا غير القادرين على طلب العلاج عندما كانت المستشفيات مكتظة بمرضى كورونا ومخصصة لهم فقط"، موضحة ان "الإحصائيات تستند إلى البيانات المعلنة من الدول وإلى نماذج إحصائية".

ولم تقسم منظمة الصحة العالمية الأعداد للتمييز بين الوفيات المباشرة جراء كورونا وغيرها من الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى تتعلق بالجائحة.



والحصيلة الجديدة تبلغ أكثر من ضعف العدد الرسمي لوفيات كورونا البالغ 6 ملايين. ووقعت معظم الوفيات في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأميركتين.

ووصف المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في التقرير الذي صدر اليوم، العدد الجديد بأنه "واقعي"، قائلاً إنه "ينبغي أن يدفع الدول إلى زيادة الاستثمار في قدراتها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل".