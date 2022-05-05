'أوبك' تقرر زيادة انتاجها خلال الشهر المقبل

وبحسب منظمة "أوبك" فإن "روسيا والسعودية ستتمكنان من زيادة إنتاجهما النفطي إلى 10.663 مليون برميل يوميا لكل منهما في حزيران المقبل.

وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.



وفي تموز الماضي، اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى انتهاء القيود المفروضة على الإنتاج منذ ايار2020، حينها تم الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في اليوم.