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البنتاغون يكشف عن تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن تدفق الأسلحة لأوكرانيا "مستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق".

 

وفي مؤتمر صحفي دوري، قال كيربي إن "تدفق الأسلحة لأوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يوميا والأسلحة تصل لأيديهم".

 

من جهة أخرى، أضاف: "نعتقد أن ثمة تقدم في دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس".

 

واعتبر أن "الروس لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه في دونباس، وواجهوا مقاومة أوكرانية صلبة في كل جانب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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