السفارة الأمريكية في هافانا تستأنف إصدار تأشيرات الهجرة للكوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في هافانا عن استئناف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للمواطنين الكوبيين، وذلك بعدتوقف دام عدة سنوات.



وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "يسعدنا أن استئنافنا المحدود لمعالجة (الطلبات) للحصول على تأشيرات الهجرة في هافانا قد بدأ بداية جيدة. ونأمل أن نتمكن من معالجة المزيد من تأشيرات الهجرة في المستقبل ومواصلة توسيع توفير الخدمات القنصلية في هافانا".

واستأنفت سفارة الولايات المتحدة معالجة طلبات الحصول على هذا النوع من التأشيرات للكوبيين بعد انقطاع دام عدة سنوات. وخلال هذه الفترة، كان مواطنو جزيرة الحرية الذين يرغبون في الهجرة، مجبرون على التقدم شخصيا لتقديم المستندات إلى البعثات الأمريكية في كولومبيا وغيانا.

وارتبط تقليص عمل السفارة الأمريكية في هافانا بما يسمى "متلازمة هافانا". ففي عام 2016، أعلنت الولايات المتحدة أن موظفي البعثة الدبلوماسية واجهوا مشاكل صحية، يزعم أنها ناجمة عن نوع من "الهجمات الصوتية". ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على استخدام "السلاح السري" المزعوم حتى الآن.