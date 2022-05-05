شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بكورونا في أمريكا تصل إلى 6ر81 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع اليوم عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، ليصل إلى 6ر81 مليون إصابة حتى الساعة 0526 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، تضاهي متوسط الزيادة اليومية وهو أقل من 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 26ر9 مليون حالة ، بزيادة طفيفة عن الفترة نفسها من اليوم السابق.