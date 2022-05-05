شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تتسبب في حالات اختناق بخمس محافظات عراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العراق أكثر من ألف حالة اختناق اليوم, بسبب عاصفة ترابية ضربت مناطق وسط وجنوب البلاد منذ مساء أمس. وأفادت وكالة الأنباء العراقية، أن العاصفة غطت ستّ محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، فيما دعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك السكان إلى عدم الخروج من منازلهم. ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في بعض أيام فصل الصيف خمسين درجة مئوية.