هواوي تطلق الهاتف الذكي Mate Xs 2 القابل للطي

بكين: أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الهاتف الذكي Mate Xs 2 الجديد القابل للطي، والذي يأتي بتصميم يتم فيه طي الشاشة للخارج على عكس الموديلات المنافسة الأخرى.

وأوضحت الشركة الصينية أن هذا التصميم الجديد يوفر العديد من المزايا مثل استعمال الكاميرا الرئيسية عند التقاط صور السيلفي؛ نظرا لأن جزء الشاشة يستقر بجانب الكاميرا الثلاثية في حالة الطي، علاوة على إمكانية عرض معاينة مباشرة على الجانب الخلفي للهاتف الذكي عند التقاط صور البورتيريه.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الفاخر الجديد على شاشة OLED قياس 7.8 بوصة وبدقة وضوح 2480× 2200 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز، وفي حالة الطي فإن حجم الشاشة يتقلص إلى 6.5 بوصة.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج هواوي HiSilicon Kirin 9000 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 غيغابايت.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر الكاميرا الثلاثية؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 13 ميغابيكسل والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابيكسل مع زووم بصري 3x.

واعتمدت شركة هواوي في هاتفها الذكي القابل للطي على بطارية سعة 4880 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بواسطة شاحن 66 وات من الصفر إلى 90% في غضون 30 دقيقة.