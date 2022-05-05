زيلينسكي يعلن شروطه قبل السلام مع روسيا

كييف: جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه التنازل عن أي منطقة لروسيا، وأعلن بعض شروط أي اتفاق سلام مع موسكو.

وقال زيلينسكي في فعالية استضافتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وفقا لبيان إن "هدف كل أوكراني هو استعادة سلامة الأراضي داخل الحدود الدولية، لن ندخل صراعاً مجمداً".

وأضاف أن على القوات الروسية الانسحاب وعلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف لإطلاق النار "علناً، إن أمكن".

وأوضح أن هذا شرط مسبق لإبرام اتفاق سلام، إلا أنه اعترف بأن استعادة أوكرانيا لسلامة أراضيها سيكون "صعبا"، خاصة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

يشار إلى أن روسيا أعلنت أن مطالبها لوقف إطلاق النار تتضمن حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لحلف شمال الأطلسي، والاعتراف بضم القرم لموسكو، وبجمهوريتي لوهانسك ودونتيسك التي اعترفت بهما روسيا.