إصابة بلينكن بـ«كوفيد-19»... هل خالطه بايدن؟

04 مايو , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بـ«كوفيد-19»، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.
ولم ير بلينكن، الذي حصل على تلقيح كامل وكذلك جرعة معززة، الرئيس جو بايدن شخصياً منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطاً.
وقالت الوزارة في بيان: «سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهماته كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
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