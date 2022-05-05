تقرير سري يمنع برشلونة من التعاقد مع هالاند

وقالت صحيفة "سبورت" في تقريرها ، إن "نادي برشلونة تلقى تقارير من كشافيه تفيد بأن هناك أمورا تمنع التعاقد مع هالاند، بعيدا عن التكلفة المالية للصفقة".

وأكدت ان "تقارير الكشافة اوضحت أن هالاند محب للسهر والحفلات الليلية، وهو ما قد يعقد الاستفادة الكاملة من قدراته الكبيرة كمهاجم".



ومعروف عن هالاند تعدد إصاباته على الرغم من بنيته الجسدية القوية وصغر سنه، إلا أن برشلونة كان يمكنه تجاوز مسألة الإصابات وتكلفة الصفقة، بحسب التقارير.

واشارت الصحيفة الى ان "برشلونة لم ينكر الاهتمام بضم هالاند رغم وضعية النادي الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة الصفقة"، حيث أكدت تقارير عديدة أن "برشلونة سيظل يحاول ضم اللاعب، قبل أن تتغير الأمور مؤخرا".

وبحسب تقارير أوروبية عديدة، صدرت مؤخرا، فإن هالاند بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي وافق على دفع راتب اللاعب المرتفع وتكاليف الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند، وعمولات والده والشركة التي تدير أعماله.

