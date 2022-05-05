ميسي مرشح لنيل أول جائزة بالدوري الفرنسي

حيث رشحت رابطة الدوري الفرنسي، الهدف الذي سجله ميسي في مرمى لانس، ومنح بي إس جي لقب الدوري، كأفضل هدف في شهر نيسان الماضي.

ويتنافس (ليو) مع 4 لاعبين آخرين، هم مارتن ساتريانو (بريست)، إبراهيم أمادو (ميتز)، إيدون زيجروفا (ليل) وسفيان بوفال (آنجيه).



يذكر أن ميسي انتقل إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة ، وبعقد يمتد حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وسجل ميسي 4 أهداف في 23 مباراة بالدوري الفرنسي.

