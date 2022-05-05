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ميسي مرشح لنيل أول جائزة بالدوري الفرنسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-05 | 13:16

ميسي مرشح لنيل أول جائزة بالدوري الفرنسي

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بات نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، مرشحا للفوز بأول جائزة في مسيرته بالدوري الفرنسي.
حيث رشحت رابطة الدوري الفرنسي، الهدف الذي سجله ميسي في مرمى لانس، ومنح بي إس جي لقب الدوري، كأفضل هدف في شهر نيسان الماضي.

ويتنافس (ليو) مع 4 لاعبين آخرين، هم مارتن ساتريانو (بريست)، إبراهيم أمادو (ميتز)، إيدون زيجروفا (ليل) وسفيان بوفال (آنجيه).


يذكر أن ميسي انتقل إلى سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر قادما من ، وبعقد يمتد حتى صيف 2023، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وسجل ميسي 4 أهداف في 23 مباراة بالدوري الفرنسي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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