الكرملين: المعلومات الاستخباراتية المقدمة لأوكرانيا من الغرب لن تعيق تقدمنا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يفيد أن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل قادة عسكريين روس"، أن "هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها" مؤكدا ان "إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تحول دون نهاية سريعة للنزاع".وشدد بيسكوف على "تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال للمعادن، آخر جيوب مقاومة الهجوم الروسي في ميناء ماريوبول الأوكراني الاستراتيجي".

واوضح للصحافيين: "الممرات تعمل اليوم"، مضيفا أن "القوات الروسية ما زالت تحاصر المصنع".

