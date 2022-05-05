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مستوطنون يقتحمون الأقصى تزامنا مع اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

اقتحمت القوات الإسرائيلية وعشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة إلى اقتحامه.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

 

واعتدت القوات الإسرائيلية، على النساء بالدفع والضرب، وهاجمت أحد حراس المسجد الأقصى وأحد المسعفين، وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص المعدني، وحطمت زجاج منبر صلاح الدين في المصلى القبلي.

 

وأصيب، عشرات الفلسطينيين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

 

وفي السياق، منعت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان من دخول المسجد الأقصى خلال الاقتحام.

 

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية، بأن القوات الإسرائيلية انتشرت على أحد أبواب المصلى القبلي واعتدت على المصلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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