الرئيس فوتشيتش يتعهد بالحفاظ على وضع صربيا المحايد عسكريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده دولة محايدة عسكريا وستبقى كذلك.



جاء هذا التصريح خلال زيارة عمل يقوم بها فوتشيتش إلى ألمانيا، حيث اجتمع الأربعاء مع المستشار أولاف شولتس، كما التقى صباح اليوم الخميس وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

بعد اللقاء مع بيربوك، قال فوتشيتش للصحفيين ردا على سؤال عن الضغط الذي تتعرض له بلغراد للاعتراف باستقلال كوسوفو وفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: "صربيا تسير على الطريق الأوروبي ولن تتحول في أي اتجاه آخر. هذا ما يخص سياستنا. وفيما يتعلق بحيادنا العسكري، فإن صربيا محايدة عسكريا وستبقى محايدة من الناحية العسكرية".

وأضاف أنه منذ 70 يوما يستمع إلى روايات تفيد بأن بلغراد ستغير مسارها السياسي، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، "أعلنت بلغراد مواقفنا الاستراتيجية"، وقال: "صربيا ظلت على نفس المواقف منذ 71 يوما".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصربي أن بلاده ستواصل المضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا، ورفض انضمام بلاده إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا.