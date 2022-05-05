قديروف يوجه كلمة لجموع جديدة من المتطوعين للقتال في دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقطع فيديو لوداع جموع من المتطوعين للقتال في دونباس ضد النازية الجديدة.



وكتب قديروف منشورا مرفقا يقول: "قال مقاتل من مفرزة متطوعة في هذا الفيديو كل شيء في الصميم: الآن يتحرك الآلاف من جنود النوايا الطيبة لمحاربة النازيين، ما عليك إلا إعطاء إشارة، وسيكون منهم الملايين. هذا ما أوكده أنا دائما".

وأوضح الرئيس الشيشاني أن "مجموعة المقاتلين اليوم الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى دونباس كان في وداعهم الإخوة الأعزاء، رئيس برلمان جمهورية الشيشان ماغوميد داودوف، ونائب رئيس الوزراء أبوزيد فيسمرادوف، وزير الشؤون الداخلية لجمهورية الشيشان رسلان الخانوف ، نائب رئيس وزارة الداخلية في جمهورية الشيشان أصلان إراسخانوف، عمدة غروزني، خاس ماغوميد قديروف".

ووصف قديروف هؤلاء المسؤولين بأنهم "شاركوا بأنفسهم مئات المرات في معارك شرسة مع عدو أكثر خطورة، وبالتالي كان لديهم ما يقولونه للمتطوعين. أنا متأكد من أن هذا الإحاطة للمقاتلين ستكون مفيدة جدا في الممارسة العملية".

وكتب الرئيس الشيشاني في وداع المتطوعين قائلا: "أتمنى لكم التوفيق! كونوا حذرين واعتنوا بأنفسكم وبرفاقكم! أتمنى لك إتمام المهمة على وجه السرعة والعودة بأمان إلى دياركم وعائلاتكم! بالتوفيق!".