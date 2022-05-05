عضو الوفد الروسي يؤكد أن المفاوضات مع أوكرانيا تسير على نحو متعسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح عضو مجموعة التفاوض مع أوكرانيا، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، بأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير على "نحو متعسر".



جاء ذلك في تصريحات لسلوتسكي خلال لقاء له في أحد المستشفيات لزيارة الجنود المصابين خلال سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتابع أن ممثلي كييف "يتراجعون" عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل". إلا أنه قال إن الوفد الروسي يحاول القيام بكل ما هو ممكن ليس فقط لدعم العملية العسكرية الخاصة، وإنما كذلك في عملية التفاوض.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال يوم أمس، الأربعاء، إنه "لا يؤمن حقا بمثل هذه المفاوضات"، وأشار إلى أنه لا يمكن توقع انفراج في عملية التفاوض إلا بعد مناشدة خاصة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.