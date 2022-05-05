غوتيريش يدعو لانتخابات نيابية "حرة وشفافة" في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء انتخابات نيابية "حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" في لبنان يوم 15 مايو.



وحث غوتيريش، في تقرير جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة.

وأضاف: "إن الاستقطاب السياسي في البلاد قد تعمق وأن الشعب اللبناني يصارع يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية"، مشيرا إلى "الاحتجاجات المتكررة في جميع أنحاء البلاد والتي أثارها إحباط عام من الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية".

ويتنافس في انتخابات 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

وأشار غوتيريش إلى أن المقترحات المقدمة خلال العامين الماضيين بشأن حصة النساء لا تزال معلقة في المجلس النيابي، وحث على تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة "بمشاركة كاملة من النساء والشباب".

من جهة أخرى، رأى أن " احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".

وحث غوتيريش السلطات اللبنانية على "تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها".