مسؤول من الكرملين يزور الأراضي المحررة في دونباس.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مايو 2022

قال دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك، إن سيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين وأندريه تورتشاك سكرتير مجلس عام حزب "روسيا الموحدة" زارا أراضي دونباس المحررة.



وخلال ذلك زار الوفد الروسي مدينة ماريوبول، بما في ذلك مصنع التعدين الحامل لاسم إيليتش، والميناء البحري، ومركز المساعدات التابع لحزب "روسيا الموحدة". وتم خلال ذلك افتتاح نصب تذكاري للسيدة المسنة التي رفضت قبول المساعدة من العسكريين الأوكرانيين بعد قيامهم بتدنيس راية النصر التي كانت بيدها، وزار الوفد بعض المحاربين القدامي الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

وتابع بوشلين: "زار الوفد فولنوفاخا، وتمت كذلك زيارة مصنع المواد الكيميائية والمعدنية في مدينة دونسكوي، الذي كان أول مؤسسة إنتاجية تنطلق للعمل في أراضي دونباس المحررة. وخلال جولته عقد الوفد لقاءات مع السكان المحليين الذين رغبوا بالحصول على تأكيد أن روسيا عادت إلى هنا إلى الأبد".

وخلال جولته التقى الوفد الروسي برفقة بوشلين، مع متطوعي المركز الإنساني لحزب "روسيا الموحدة" في دونباس.

من جانبه أفاد مصدر مطلع، بأن زيارة كيرينكو إلى ماريوبول تركزت على عمليات ترميم إعادة بناء منشآت البنية التحتية ومساعدة السكان هناك.

وقال المصدر، إن "المناطق الروسية ستشارك بشكل فعال في هذا العمل". ووفقا له، فإن ممثلي عدد من إدارات الكيانات الروسية قد زاروا دونيتسك بالفعل.