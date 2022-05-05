شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لعمرو درويش نائب التنسيقية خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطه خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث عمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وتفقد النائب عمرو درويش مستشفى كفر شكر المركزي، حيث اطلّع على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أقسام المستشفى.

وأكد النائب عمرو درويش على ضرورة توفير المستلزمات الطبية، وعمل الفحوصات المتكاملة للحالات الحرجة، واستقبال المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية بشكل جيد.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.