قفزة قياسية.. شركة شل تسجل أرباحاً قياسية تصل لـ7 مليارات دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

قفزت أرباح شركة شل البريطانية بنسبة 26% وهي أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2008، لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسهم شل بنسبة 3.12% بتمام الساعة 8:38 دقيقة صباحًا بتوقيت غرينتش، إلى 2294.5 جنيه استرليني (حوالي 30 دولارا).

لفتت الشركة الخميس إلى أن نتائج الربع الأول دعمها ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من التكلفة الكبيرة المرتبطة بخروجها من روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 51% إلى 84.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

شهدت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة ارتفاعا قياسيا منذ 2014، مع تزايد المخاوف بشأن شح الإمدادات الذي قد ينتج عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال الرئيس التنفيذي بن فان بيردن، إن “الحرب في أوكرانيا تسببت في اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية وأظهرت أن الطاقة الآمنة والموثوقة والميسورة التكلفة لا يمكن ببساطة أخذها كأمر مسلم به”.

وأشارت المجموعة المدرجة في لندن الشهر الماضي إلى أنها ستتعرض لضربات تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار في الربع الأول نتيجة انخفاض قيمة الأصول والرسوم الإضافية المتعلقة بأنشطتها الروسية.

أعلنت شركة شل في أواخر فبراير/شباط أنها ستبيع حصصها في جميع المشاريع المشتركة مع شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم بعد أن شن الكرملين هجومه على أوكرانيا.

ثم قررت الشركة في مارس/آذار الانسحاب من الغاز والنفط الروسي تماشيا مع سياسة حكومة المملكة المتحدة.

سجلت شركة “بي بي” BP البريطانية المنافسة لشركة شل الثلاثاء أكبر خسارة فصلية لها على الإطلاق عند 20.4 مليار دولار، وذلك جراء تكبدها رسوما ضخمة بقيمة 25.5 مليار دولار نتيجة انسحابها من روسيا.